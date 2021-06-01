Движение на участке трассы Тюмень – Омск перекрыли из-за сильного задымления
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Движение по федеральной трассе Тюмень – Омск перекрыто на участке от 14-го до 15-го км из-за сильного задымления 13 июня.
"Движение перекрыли от поворота на поселок Андреевский до поворота на яхт-клуб "Рубин"", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.
Проехать могут только грузовики и автобусы. Наряды ДПС перенаправляют легковые автомобили для объезда по региональной автодороге Тюмень – Боровский – Богандинский.
В районе пос. Боровский горит лес. На месте работают сотрудники МЧС
Инна Пахомова