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Движение на участке трассы Тюмень – Омск перекрыли из-за сильного задымления

Происшествия, 13:30 13 июня 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Движение по федеральной трассе Тюмень – Омск перекрыто на участке от 14-го до 15-го км из-за сильного задымления 13 июня.

"Движение перекрыли от поворота на поселок Андреевский до поворота на яхт-клуб "Рубин"", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Проехать могут только грузовики и автобусы. Наряды ДПС перенаправляют легковые автомобили для объезда по региональной автодороге Тюмень – Боровский – Богандинский.

В районе пос. Боровский горит лес. На месте работают сотрудники МЧС

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , перекрытие движения , пожароопасный сезон

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