Движение на участке трассы Тюмень – Омск перекрыли из-за сильного задымления

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Движение по федеральной трассе Тюмень – Омск перекрыто на участке от 14-го до 15-го км из-за сильного задымления 13 июня.

"Движение перекрыли от поворота на поселок Андреевский до поворота на яхт-клуб "Рубин"", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Проехать могут только грузовики и автобусы. Наряды ДПС перенаправляют легковые автомобили для объезда по региональной автодороге Тюмень – Боровский – Богандинский.

В районе пос. Боровский горит лес. На месте работают сотрудники МЧС

Инна Пахомова