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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области выявлен 61 новый случай COVID-19

Хроники коронавируса, 14:11 14 июня 2021

Фото: Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

61 случай заболевания COVID-19 выявлен в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперативный штаб.

В числе заболевших - один ребенок, 7 пациентов находятся на ИВЛ. Под медицинским наблюдением остаются 7 тыс. 654 человека, 312 человек находятся на перевахтовке.

Выздоровели 56 человек.

Всего с начала пандемии в Тюменской области выявлено 37 тыс. 545 случаев COVID-19, выздоровели 35 тыс. 994 человека.

Евгений Бабенко

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