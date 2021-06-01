В Тюменской области выявлен 61 новый случай COVID-19

Фото: Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте Фото: Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

61 случай заболевания COVID-19 выявлен в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперативный штаб.

В числе заболевших - один ребенок, 7 пациентов находятся на ИВЛ. Под медицинским наблюдением остаются 7 тыс. 654 человека, 312 человек находятся на перевахтовке.

Выздоровели 56 человек.

Всего с начала пандемии в Тюменской области выявлено 37 тыс. 545 случаев COVID-19, выздоровели 35 тыс. 994 человека.

Евгений Бабенко