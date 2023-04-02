Тюменцам рассказали, как и где утилизировать тару из-под ядохимикатов и удобрений

| Фото: Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской области | Фото: Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской области

Тару из-под ядохимикатов и удобрений в течение 11-ти месяцев со дня использования пестицидов необходимо передать на утилизацию специализированной компании.

"Утилизация тары является важным вопросом в сфере обращения с опасными отходами, так как тара представляет не меньшую опасность, чем сами ядовитые вещества, - подчеркнуто в сообщении "Россельхозцентра". - Ежегодно после обработки посевов пестицидами и агрохимикатами сельскохозяйственных культур, сельскохозяйственных угодий и участков ЛПХ накапливается огромное количество пустой тары и биг-бэгов из-под ядохимикатов и удобрений".

Филиал ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области сообщает, что с июня 2022 года заключил договор о сотрудничестве с ООО "Зелёный мир" в сфере утилизации тары из-под пестицидов, выдачи паспортов утилизации и консультационной поддержке по вопросам утилизации. "Зелёный мир" - предприятие сертифицированное для выполнения работ по сбору, утилизации и переработки тары из-под пестицидов и биг-бэгов, а так же прочих пластиковых отходов. Предприятие заключает договора с сельскохозяйственными товаропроизводителями, уточняет объемы и дату забора тары, заключает договор и вывозит на утилизацию тару. Забирает и утилизирует тару - бесплатно. Оформляет паспорта утилизации тары в течение 1 месяца. Тара перед утилизацией обязательно должна быть промыта.

По вопросам проведения консультаций в области утилизации тары из-под пестицидов или подачи заявок на утилизацию тары обращайтесь в филиал ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области или к специалистам в районных отделах филиал ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области. Тел: 8 (3452) 50-75-85, 50-76-21.