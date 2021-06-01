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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

50 человек пострадали в авариях в Тюменской области за выходные

Происшествия, 09:58 15 июня 2021

50 человек, в том числе 16 детей, пострадали в 27 авариях на дорогах Тюменской области за три выходных дня, с 12 по 14 июня, сообщает Госавтоинспекция региона.

В с. Нижняя Тавда на ул. Первомайской, 82 15-летний подросток за рулем мотоцикла сбил 12-летнего мальчика на самокате. С места ДТП виновник скрылся, несовершеннолетний пассажир, которого он перевозил, не пострадал. Школьник на самокате получил различные повреждения.

Водителя мотоцикла установили полицейские. Транспортное средство принадлежит его родителям, по предварительным данным, они разрешают ездить на нем сыну, не имеющему водительских прав. На одного из родителей будет составлен административный материал за передачу мототранспорта лицу, не имеющему удостоверения, со штрафом в размере 30 тыс. рублей.

4 человека получили вчера травмы в столкновении Ssangyong и Toyota Camry на ул. Широтной, 112. Предварительно, 19-летняя водитель корейского автомобиля со стажем за рулем менее года, нарушила очередность проезда перекрестка. Ранены водитель и 48-летняя пассажирка кроссовера и двое пассажиров Toyota Camry, в том числе 16-летний подросток. Обстоятельства выясняются.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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