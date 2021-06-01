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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени мама, попавшая в аварию на электросамокате с ребенком, сбежала с места ДТП

Происшествия, 10:10 15 июня 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

7-летний ребенок пострадал в ДТП на ул. Дзержинского, 15 в Тюмени около 23 часов 14 июня, сообщает областное управление Госавтоинспекции.

Девочка была пассажиркой электросамоката, которым управляла ее мама. Произошло столкновение с Renault Logan.

"Женщина, управлявшая самокатом, покинула место ДТП, ребенок получил различные повреждения, сотрудники ГИБДД выясняют подробности аварии", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Самокат мощностью свыше 300 ватт был взят в прокате. Для того, чтобы управлять им, необходимо наличие водительского удостоверения.

Напомним, за выходные дни, 12-14 июня, на дорогах региона пострадали 50 человек, в том числе 16 детей.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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