В Тюмени мама, попавшая в аварию на электросамокате с ребенком, сбежала с места ДТП

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

7-летний ребенок пострадал в ДТП на ул. Дзержинского, 15 в Тюмени около 23 часов 14 июня, сообщает областное управление Госавтоинспекции.

Девочка была пассажиркой электросамоката, которым управляла ее мама. Произошло столкновение с Renault Logan.

"Женщина, управлявшая самокатом, покинула место ДТП, ребенок получил различные повреждения, сотрудники ГИБДД выясняют подробности аварии", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Самокат мощностью свыше 300 ватт был взят в прокате. Для того, чтобы управлять им, необходимо наличие водительского удостоверения.

Напомним, за выходные дни, 12-14 июня, на дорогах региона пострадали 50 человек, в том числе 16 детей.