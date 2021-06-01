В ТюмГУ приемная кампания стартует 18 июня

| Фото: utmn.ru | Фото: utmn.ru

Приемная кампания стартует в Тюменском государственном университете 18 июня. Абитуриентов головного вуза приглашают в новое современное пространство Центра рекрутинга и развития (ул. Ленина, 16), сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Для поступления в ТюмГУ абитуриент подает заявление о приеме с приложением необходимых документов. Их можно принести лично, направить почтой или в электронной форме через личный кабинет поступающего на сайте ТюмГУ, а также посредством суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" на портале "Госуслуги".

Подать документы можно, не дожидаясь результатов ЕГЭ. Они автоматически выгружаются из Федеральной информационной системы.

Подать документы на поступление можно на пять направлений подготовки в Тюменский государственный университет (головной вуз и филиалы).