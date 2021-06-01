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В ТюмГУ приемная кампания стартует 18 июня

Общество, 14:10 17 июня 2021

utmn.ru | Фото: utmn.ru

Приемная кампания стартует в Тюменском государственном университете 18 июня. Абитуриентов головного вуза приглашают в новое современное пространство Центра рекрутинга и развития (ул. Ленина, 16), сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Для поступления в ТюмГУ абитуриент подает заявление о приеме с приложением необходимых документов. Их можно принести лично, направить почтой или в электронной форме через личный кабинет поступающего на сайте ТюмГУ, а также посредством суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" на портале "Госуслуги".

Подать документы можно, не дожидаясь результатов ЕГЭ. Они автоматически выгружаются из Федеральной информационной системы.

Подать документы на поступление можно на пять направлений подготовки в Тюменский государственный университет (головной вуз и филиалы).

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# абитуриенты , ТюмГУ

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