Казанский суд отправил саратовчан за решетку за попытку продажи крупной партии наркотиков
18,5 лет лишения свободы на двоих назначил Казанский районный суд Тюменской области жителям Саратовской области за покушение на сбыт более 6 кг наркотиков четырех регионах страны, сообщает прокуратура региона.
Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере), а его сожительница в совершении двух таких преступлений.
По версии следствия, женщина вступила в сговор с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ на территориях различных субъектов Российской Федерации. В марте 2020 года она и ее сожитель, находясь в Новосибирске, забрали из тайника более 1,8 кг наркотиков, расфасовали и хранили по месту жительства для дальнейшего сбыта.
Затем женщина на своем автомобиле приехала в Свердловскую область, где из тайника забрала еще свыше 4,9 кг наркотиков. Часть она оставила в четырех тайниках в Свердловской и Курганской областях, а также в Казанском районе Тюменской области. Оставшиеся - поместила в карман комбинезона находившегося с ней 4-летнего сына.
1 апреля 2020 женщину задержали на территории Казанского района. Она находилась в состоянии наркотического опьянения. Запрещенные вещества были обнаружены и изъяты.
Суд назначил ей 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а ее сожителю - 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Кроме того, суд конфисковал в доход государства машину и три телефона как средства совершения преступлений.
Приговор в законную силу не вступил.