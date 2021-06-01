Казанский суд отправил саратовчан за решетку за попытку продажи крупной партии наркотиков

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18,5 лет лишения свободы на двоих назначил Казанский районный суд Тюменской области жителям Саратовской области за покушение на сбыт более 6 кг наркотиков четырех регионах страны, сообщает прокуратура региона.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере), а его сожительница в совершении двух таких преступлений.

По версии следствия, женщина вступила в сговор с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ на территориях различных субъектов Российской Федерации. В марте 2020 года она и ее сожитель, находясь в Новосибирске, забрали из тайника более 1,8 кг наркотиков, расфасовали и хранили по месту жительства для дальнейшего сбыта.

Затем женщина на своем автомобиле приехала в Свердловскую область, где из тайника забрала еще свыше 4,9 кг наркотиков. Часть она оставила в четырех тайниках в Свердловской и Курганской областях, а также в Казанском районе Тюменской области. Оставшиеся - поместила в карман комбинезона находившегося с ней 4-летнего сына.

1 апреля 2020 женщину задержали на территории Казанского района. Она находилась в состоянии наркотического опьянения. Запрещенные вещества были обнаружены и изъяты.

Суд назначил ей 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а ее сожителю - 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, суд конфисковал в доход государства машину и три телефона как средства совершения преступлений.

Приговор в законную силу не вступил.