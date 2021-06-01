В центре Тюмени столкнулись KIA Ceed, Nissan Qashqai и Chevrolet Cruze, есть пострадавшие

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

35-летний водитель автомобиля Nissan Qashqai и 31-летний пассажир машины KIA Ceed пострадали в ДТП на ул. Малыгина в Тюмени 17 июня.

В районе дома № 86 в 21 час 50 минут водитель автомобиля KIA Ceed выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Nissan Qashqai и Chevrolet Cruze.

"31-летний водитель KIA Ceed отказался от прохождения освидетельствования на алкоголь. Он не пострадал. Обстоятельства выясняются", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Инна Пахомова