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В Тюмени в Спасской церкви восстановили роспись с изображением Святой Троицы

Общество, 14:59 21 июня 2021

страница komitet_nasledie72 в Instagram | Фото: страница komitet_nasledie72 в Instagram

Реставрация композиции, найденной под куполом Спасской церкви в Тюмени, завершена.

"Восстановлена роспись "Отечество", на которой изображена Святая Троица", — рассказали в комитете по охране и использованию объектов историко-архитектурного наследия Тюменской области.

Композицию под куполом центральной части храма подрядчики обнаружили в ноябре 2020 года. Она была нарисована по деревянным доскам. Было принято решение о демонтаже композиции. После реставрации ее вернут на место.

Отметим, восстановление храма, расположенного на ул. Ленина в Тюмени, сопровождалось и другими интересными открытиями. Так, в мае 2020 года году при ремонтно-реставрационных работах был найден гроб с человеческими останками. Впоследствии выяснилось, что они принадлежат Андрею Текутьеву.

Позднее на стенах церкви были обнаружены фрески XIX века. А при проведении работ на колокольне нашли рукописную икону на бетоне "Покров Пресвятой Богородицы". Она хранилась под половым покрытием.

Завершить работы в Спасской церкви планируют до конца 2021 года.

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# реставрация , Спасская церковь

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