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В Тюмени в ходе реставрации Спасской церкви найдено захоронение

Происшествия, 13:25 14 мая 2020

фото "Тюменская линия"

Гроб с человеческими останками обнаружили строители в ходе работ по реставрации Спасской церкви на ул. Ленина в Тюмени. Об этом сообщает компания "Дизайн - 2000".

Захоронение, найденное во время выполнения работ по раскопке подвала алтарной части северного придела храма, осмотрели археологи, искусствоведы и представители областного комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия. Решено, что оснований для проведения дополнительных археологических исследований нет.

В ближайшее время представители Следственного комитета по Тюменской области совместно со специалистами-реставраторами произведут выемку гроба для последующих следственных действий. Как долго существовало захоронение и кому могут принадлежать останки, предстоит выяснить в рамках судебно-медицинской экспертизы.

Ремонтно-реставрационные работы на объекте временно приостановлены.

фото "Тюменская линия"

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# археология

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