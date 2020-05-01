В Тюмени в ходе реставрации Спасской церкви найдено захоронение

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Гроб с человеческими останками обнаружили строители в ходе работ по реставрации Спасской церкви на ул. Ленина в Тюмени. Об этом сообщает компания "Дизайн - 2000".

Захоронение, найденное во время выполнения работ по раскопке подвала алтарной части северного придела храма, осмотрели археологи, искусствоведы и представители областного комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия. Решено, что оснований для проведения дополнительных археологических исследований нет.

В ближайшее время представители Следственного комитета по Тюменской области совместно со специалистами-реставраторами произведут выемку гроба для последующих следственных действий. Как долго существовало захоронение и кому могут принадлежать останки, предстоит выяснить в рамках судебно-медицинской экспертизы.

Ремонтно-реставрационные работы на объекте временно приостановлены.