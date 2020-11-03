В тюменской церкви Спаса во время реставрации обнаружена композиция

с аккаунта комитета по культурному наследию Тюменской области в Instagram с аккаунта комитета по культурному наследию Тюменской области в Instagram

Композицию под самым куполом центральной части церкви Спаса в Тюмени обнаружили подрядчики во время реставрационных работ. Это вторая по значимости находка рабочих после обнаружения гроба с человеческими останками.

Об этом сообщает региональный комитет по культурному наследию в Instagram.

"Особенностью является то, что композиция нарисована по деревянным доскам. Доски во влажном состоянии. Предварительно принято решение о демонтаже для реставрации с последующей установкой на место. Тот же принцип будет применим для лепного карниза, "подпирающего" доски", - рассказали специалисты.

Напомним, гроб с человеческими останками был обнаружен в подвальном помещении реставрируемого объекта культурного наследия "Церковь Спаса" на ул. Ленина 12 мая. Археологи Сибирской академии РАН осмотрели останки, сделали вывод, что это погребение начала 20 века. Предположение о том, что останки могут принадлежать купцу и меценату Андрею Текутьеву, не подтвердилось.

Добавим, ремонтно-реставрационные работы на церкви Спаса продолжаются и будут завершены до конца 2021 года.

Анжела Лебедева