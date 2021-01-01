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В колокольне Спасской церкви в Тюмени нашли необычную икону

Общество, 14:57 26 января 2021

Комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области | Фото: Комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

Об очередной находке при реставрации Спасской церкви рассказали в комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

При проведении работ на колокольне церкви реставраторы обнаружили рукописную икону на бетоне "Покров Пресвятой Богородицы", которая бережно хранилась под половым покрытием.

Напомним, что восстановление одного из самых красивых православных храмов Тюмени не впервые сопровождается открытием неизвестных культурных ценностей. В мае 2020 года, когда из-под алтарной части северного придела извлекли останки купца Андрея Текутьева, на стенах основного храма обнаружили фрески середины-конца XIX века. Живопись дошла до нашего времени в хорошем состоянии благодаря стараниям неизвестных людей, которые в годы гонений на РПЦ буквально "спрятали" ее под слоями бумаги и краски. В ноябре того же года под самым куполом центральной части церкви Спаса нашли композицию, нарисованную по деревянным доскам.

Ремонтно-реставрационные работы продолжаются и будут завершены до конца 2021 года.

Комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области | Фото: Комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

Дарья Казакова

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# Андрей Текутьев , иконопись , история , культурное наследие , реставрация , Русская православная церковь , Спасская церковь

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