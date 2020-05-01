Александр Моор рассказал еще об одном открытии, которое сделали реставраторы в Спасской церкви

| Фото: с личной страницы Александра Моора во ВКонтакте | Фото: с личной страницы Александра Моора во ВКонтакте

Фрески XIX века обнаружили на стенах Спасской церкви во время ремонтно-реставрационных работ в здании. Об этом написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своих аккаунтах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

"Побывал в Спасской церкви, где сейчас идет масштабная реставрация. Впечатлили находки, которые специалисты сделали во время работы. Под алтарем в северном приделе нашли захоронение, которое местные краеведы уже связывают с семьёй тюменского мецената и городского головы Андрея Ивановича Текутьева, а на стенах основного храма обнаружили фрески середины-конца 19 века", - отметил он.

Реставраторы рассказали губернатору, что живопись дошла до нас в хорошем состоянии благодаря стараниям неизвестных людей, которые в годы гонений на Церковь буквально "спрятали" ее под слоями бумаги и краски.

"Даже в своем нынешнем виде роспись поразила меня сложностью и яркими цветами. Уверен, что возрождение одного из красивейших православных храмов Тюмени и памятника архитектуры федерального значения станет событием для всех жителей региона, вне зависимости от их вероисповедания", - подчеркнул Александр Моор.

Напомним, что выяснением личности погребенного и датировкой захоронения займутся судмедэксперты.