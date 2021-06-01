"ЗапСибНефтехим" выпустил партию труб из новой марки полиэтилена, срок эксплуатации которой превышает 50 лет

| Фото: ЗапСибНефтехим | Фото: ЗапСибНефтехим

"ЗапСибНефтехим" выпустил первую партию труб из новой марки полиэтилена - черной трубной РЕ-100, сообщает пресс-служба кампании. Сейчас трубы проходят длительные испытания на прочность и износостойкость, после чего завод сможет приступить к массовому выпуску.

По словам члена правления - исполнительного директор ООО "СИБУР" Сергея Комышана, сфера ЖКХ может стать одним из ключевых сегментов применения современных полимерных материалов.

"Новые решения на основе трубной марки РЕ-100+ позволят обеспечить срок эксплуатации трубы для водоснабжения более 50 лет, - отметил он. - А специальные решения (PE-100 LS и PE-100 RC) позволят производить трубы больших диаметров (свыше 900 мм) и сверхпрочные трубопроводы со сроком эксплуатации до 100 лет и возможностью бестраншейной прокладки".

Сегодня продукция комплекса поставляется по всей России, в страны СНГ и Европы, Турцию и Китай. Тобольский завод выпускает 24 марки полиэтилена, применяемого для изготовления полимерной пленки, упаковки, выдувной тары, трубной продукции, и постепенно замещает импортные полимеры на внутреннем рынке, при этом наращивая экспорт. Две марки тобольского полиэтилена стали лауреатом и дипломантом конкурса "100 лучших товаров России".