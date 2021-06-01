На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск перевернулся Hyundai Tucson

Hyundai Tucson опрокинулся в кювет на 374-м км федеральной трассы Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе в седьмом часу утра 21 июня.

По предварительным данным областной Госавтоинспекции, различные повреждения получили три человека: мужчина 56-ти лет и два мальчика 7-ми и 10-ти лет. Пострадавшие доставлены в больницу для установления диагноза и оказания медицинской помощи.

В машине находились жители Нефтеюганска, дядя и двое его племянников, которых мужчина вез погостить к бабушке в Башкирию. Семейство выехало в два часа ночи, все время водитель был в пути. Сотрудники ГИБДД считают, что он мог уснуть за рулем. Дети были пристегнуты ремнями безопасности с помощью адаптеров, это позволило избежать тяжелых травм. Обстоятельства ДТП выясняются.

ГИБДД рекомендует автомобилистам, следующим на дальние расстояния, чаще отдыхать, особенно если в машине перевозятся дети, а также ограничить ночные поездки.