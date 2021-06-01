Тюменская компания стала финалистом программы венчурного фонда Pulsar VC

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Резидент Тюменского технопарка - компания "Дженезис" - стал одним из восьми финалистов акселерационной программы венчурного фонда Pulsar VC.

Всего организаторы рассмотрели более 327 заявок от стартапов из 14 стран, в том числе США, Ирландии, Италии, Эстонии, Чехии, Латвии.

Участие инвесторов в проекте позволит усилить бизнес и поможет достичь поставленных целей.

Cобственный продукт компании "Дженезис" – цифровая платформа "YouTool" – мобильное приложение для аренды, ремонта, торговли электроинструментом. Площадка использует Big Data и алгоритмы машинного обучения для оптимизации задач пользователей и прогнозирования их потребностей, что позволяет быстро и безопасно арендовать либо сдавать в аренду оборудование, используя геолокацию.

Приложение доступно в AppStore и GooglePlay.







