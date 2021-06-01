  • 22 июня 202122.06.2021вторник
  • USD73,1987
    EUR86,8942
  • В Тюмени 16..18 С 2 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменская компания стала финалистом программы венчурного фонда Pulsar VC

Экономика, 18:13 22 июня 2021

admtyumen.ru

Резидент Тюменского технопарка - компания "Дженезис" - стал одним из восьми финалистов акселерационной программы венчурного фонда Pulsar VC.

Всего организаторы рассмотрели более 327 заявок от стартапов из 14 стран, в том числе США, Ирландии, Италии, Эстонии, Чехии, Латвии.

Участие инвесторов в проекте позволит усилить бизнес и поможет достичь поставленных целей.

Cобственный продукт компании "Дженезис" – цифровая платформа "YouTool" – мобильное приложение для аренды, ремонта, торговли электроинструментом. Площадка использует Big Data и алгоритмы машинного обучения для оптимизации задач пользователей и прогнозирования их потребностей, что позволяет быстро и безопасно арендовать либо сдавать в аренду оборудование, используя геолокацию.

Приложение доступно в AppStore и GooglePlay.




Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# акселератор , тюменский технопарк

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:13 22.06.2021Тюменская компания стала финалистом программы венчурного фонда Pulsar VC
16:35 22.06.2021ВТБ запускает в Тюмени кобрендовую карту с сетью "Магнит"
15:51 22.06.2021"ЗапСибНефтехим" выпустил партию труб из новой марки полиэтилена, срок эксплуатации которой превышает 50 лет
15:29 22.06.2021"ЗапСибНефтехим" начал поставлять продукцию в Латинскую Америку, ЮВА, Африку и ЮАР