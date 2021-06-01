В Тюменском районе медики помогли пострадавшему на стройке мужчине
Как можно более четко обозначить адрес вызова необходимо тюменцам, вызывающим бригаду медиков, напоминает Станция скорой медицинской помощи.
22 июня июня фельдшеры оказали помощь 28-летнему мужчине с переломом ребер, который сорвался вниз во время работ на крыше одноэтажного дома. Бригада прибыла на место происшествие в отдаленный населенный пункт в Тюменском районе быстро. Но специалистам пришлось искать пациента – на доме не было таблички с адресом. Медики провели обезболивание и привезли пострадавшего в стационар.
Врачи напоминают, что при отсутствии адресной вывески необходимо попросить кого-либо из соседей встретить бригаду медиков на въезде в дачное сообщество либо у подъезда, дома. Если помочь совсем некому, важно держать при себе телефон для связи с диспетчером. Также можно указать четкий ориентир рядом с местом происшествия.
Адрес сообщается вначале разговора. Если связь прервется, то диспетчер будет знать, куда направить бригаду. Вызывая домой, назовите улицу, номер дома и квартиры, подъезд, этаж. Вызывая на дачу, кроме улицы и номера дома, укажите название садоводческого общества и тракта, а также километр, на котором оно находится. Следует обозначить пути подъезда к дому или дачному участку, если они затруднены (ремонт дорог, например). Вызывая на улицу, помимо названия улицы и номера дома, рядом с которым произошло происшествие, укажите ориентиры – магазин, школа, салон красоты и т. д. При вызове на трассу важно сообщить, какой километр и какие рядом населенные пункты, а также где и кто будет встречать бригаду скорой медицинской помощи (марку и номер автомобиля).
Для вызова бригады скорой медицинской помощи следует звонить по номерам 03, 103 (круглосуточно). При возникновении ЧС нужно набирать 112 (круглосуточно). При отсутствии абонента в зоне действия сети или при блокировке SIM-карты 112 (круглосуточно).