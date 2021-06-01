В Тюменском районе медики помогли пострадавшему на стройке мужчине

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Как можно более четко обозначить адрес вызова необходимо тюменцам, вызывающим бригаду медиков, напоминает Станция скорой медицинской помощи.

22 июня июня фельдшеры оказали помощь 28-летнему мужчине с переломом ребер, который сорвался вниз во время работ на крыше одноэтажного дома. Бригада прибыла на место происшествие в отдаленный населенный пункт в Тюменском районе быстро. Но специалистам пришлось искать пациента – на доме не было таблички с адресом. Медики провели обезболивание и привезли пострадавшего в стационар.

Врачи напоминают, что при отсутствии адресной вывески необходимо попросить кого-либо из соседей встретить бригаду медиков на въезде в дачное сообщество либо у подъезда, дома. Если помочь совсем некому, важно держать при себе телефон для связи с диспетчером. Также можно указать четкий ориентир рядом с местом происшествия.

Адрес сообщается вначале разговора. Если связь прервется, то диспетчер будет знать, куда направить бригаду. Вызывая домой, назовите улицу, номер дома и квартиры, подъезд, этаж. Вызывая на дачу, кроме улицы и номера дома, укажите название садоводческого общества и тракта, а также километр, на котором оно находится. Следует обозначить пути подъезда к дому или дачному участку, если они затруднены (ремонт дорог, например). Вызывая на улицу, помимо названия улицы и номера дома, рядом с которым произошло происшествие, укажите ориентиры – магазин, школа, салон красоты и т. д. При вызове на трассу важно сообщить, какой километр и какие рядом населенные пункты, а также где и кто будет встречать бригаду скорой медицинской помощи (марку и номер автомобиля).

Для вызова бригады скорой медицинской помощи следует звонить по номерам 03, 103 (круглосуточно). При возникновении ЧС нужно набирать 112 (круглосуточно). При отсутствии абонента в зоне действия сети или при блокировке SIM-карты 112 (круглосуточно).