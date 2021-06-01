Питерский художник покажет тюменцам современное перформативное искусство

| Фото: пресс-служба медиа-арт-центра "Фиджитал" | Фото: пресс-служба медиа-арт-центра "Фиджитал"

Бесплатная лекция художника из Санкт-Петербурга Павла Фролова о современном перформативном искусстве пройдет в рамках проекта "Фиджитал" в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 27 июня в 19 часов, сообщает медиа-арт-центра "Фиджитал".

Название лекции скульптора и бутафора-декоратора Павла Фролова звучит как "Знакомство с organic инсталляциями, перформансами и объектами". Ранее художник работал на федеральных проектах: готовил костюмы для голландского фестиваля московского "Электротеатра" и восстанавливал экспозиции в "Царском селе" Пушкина. На мероприятии спикер познакомит слушателей с разными художниками-перформерами и перформативным искусством в целом.

"В материале можно увидеть не только инсталляции, но и перформативное искусство. Как минимум для слушателей - это расширение кругозора, а инсталляции, которые я покажу, и художники, о которых пойдет речь, являются интересными и перспективными авторами. Они не только экспериментируют с формой, визуально воздействуя на зрителя, но и раскрывают интересные явления в природе и экологические проблемы", — поделился Павел Фролов.

От лектора гости смогут получить подборку видео и фоторабот авторов со всего мира. Мероприятие будет интересно художникам и людям, которые стремятся узнать больше о современном искусстве.

Посетить мероприятие может любой желающий по предварительной регистрации.