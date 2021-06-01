В Голышманово открыли современные водопроводные и канализационные очистные сооружения

| Фото: golyshmanovo.admtyumen.ru | Фото: golyshmanovo.admtyumen.ru

В Голышманово открыли водопроводные и канализационные очистные сооружения. Они построены в рамках национального проекта "Экология", сообщает администрация Голышмановского городского округа.

Производительность действующих водопроводных очистных сооружений в Голышманово — 1 тыс. кубометров в сутки. Для поселка этого недостаточно. Кроме того, существующие ВОСы не обеспечивают очистку воды до требуемых санитарных норм.

Вторую очередь водопроводных очистных сооружений начали возводить в 2019 году. Пробурены шесть водозаборных скважин, сделан блок подготовки воды, а также насосная станция второго подъема и газовая котельная. Мощность современных очистных сооружений — 3 тыс. кубометров в сутки. Этого объема хватит для снабжения населения качественной питьевой водой. Количество потребителей, подключившихся к центральной водопроводной сети, ежегодно увеличивается в Голышманово на 150-200 человек. Всего — 4 тыс. потребителей воды.

Канализационные очистные сооружения построены в Голышманово одними из первых в Тюменской области. Они устарели, не хватает мощности для приема увеличивающегося объема сточных вод.

"Поселок разрастается, строятся благоустроенные многоквартирные и индивидуальные жилые дома, развивается социальная сфера. Увеличение пропускной способности сооружений очистки сточных вод позволит в перспективе развивать централизованную систему канализации, особенно в залинейной части поселка, где сейчас людям приходится пользоваться септиками. Кроме того, очистные сооружения очень важны для полноценной работы птицефабрики, которая теперь сможет увеличить объем производства", — подчеркнул глава Голышмановского городского округа Александр Ледаков.

На новых КОСах применены успешно апробированные в других регионах технологии очистки сточных вод. На первом этапе стоки проходят механическую очистку, где в герметичных резервуарах отсеивается мусор и отстаивается иловый осадок. Затем происходит обезвоживание ила, а стоки направляются на биологическую очистку в аэротенки. На финальном этапе они обеззараживаются. Сооружения герметичны, оборудованы устройствами для предотвращения распространения неприятных запахов и экологически безопасны.

На строительство водопроводных и канализационных очистных сооружений в затрачено более 550 млн рублей, большая часть — из областной казны. Также вложены средства из федерального и муниципального бюджетов.