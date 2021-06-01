В Тюменской области группа наркоторговцев пойдет под суд
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Три человека, подозреваемые в попытке распространения партии наркотиков в Тюменском районе, пойдут под суд, сообщает УМВД России по Тюменской области.
Полицейские задержали 27-летнюю девушку и двух мужчин 32 и 29 лет. Они независимо друг от друга нашли объявления по распространению наркотиков. В дальнейшем их объединили в группу и распределили роли. Злоумышленники получили партию в 75 гр марихуаны, начали делать закладки, но их задержали.
Материалы дела переданы в суд. Сотрудники полиции разыскивают сообщника фигурантов.