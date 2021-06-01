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В Тюменской области группа наркоторговцев пойдет под суд

Происшествия, 11:59 29 июня 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Три человека, подозреваемые в попытке распространения партии наркотиков в Тюменском районе, пойдут под суд, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Полицейские задержали 27-летнюю девушку и двух мужчин 32 и 29 лет. Они независимо друг от друга нашли объявления по распространению наркотиков. В дальнейшем их объединили в группу и распределили роли. Злоумышленники получили партию в 75 гр марихуаны, начали делать закладки, но их задержали.

Материалы дела переданы в суд. Сотрудники полиции разыскивают сообщника фигурантов.

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