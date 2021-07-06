Тюменцам рассказали, как не заразиться гриппом птиц

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Для профилактики заражения гриппом птиц жителям Тюменской области рекомендуют избегать контакта с домашней и дикой птицей на местах их массового скопления, а также на сельскохозяйственных ярмарках и выставках, сообщает Роспотребнадзор.

Специалисты отмечают, грипп птиц – это вирусное заболевание, поражающее сельскохозяйственных, синантропных и диких птиц. Восприимчив к данному заболеванию и человек. Вирус устойчив к неблагоприятным факторам внешней среды и способен в этих условиях долгое время сохранять свои болезнетворные свойства.

Заражение человека происходит при тесном контакте с инфицированной живой или мертвой птицей, а также при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки. Опасны выделения зараженных птиц, которые, попадая на растения, в воздух, в воду, затем могут заразить человека через воду при питье и купании, а также воздушно-капельным, воздушно-пылевым путем, и через грязные руки.

Для профилактики специалисты рекомендуют соблюдать правила личной безопасности и гигиены. После контакта с птицей и предметами ухода за птицей необходимо тщательно вымыть руки с мылом и принять душ. Для дезинфекции можно использовать дезинфицирующие препараты, которые обладают активностью против вирусов.

Запрещается покупать для питания мясо птиц и яйца в местах несанкционированной торговли. Важно тщательно обрабатывать яйца - промывать теплым 0,5% раствором кальцинированной соды, дезинфицировать 0,5% раствором хлорамина или 2% раствором хлорной извести. Мясо птицы рекомендуется подвергать тепловой обработке при температуре не ниже +70°С, яйца варить не менее 6 минут.

Для питья необходимо использовать только бутилированную или кипяченую воду. При планировании посещения неблагополучных по гриппу птиц районов необходимо привиться против сезонного гриппа за 3-4 недели перед поездкой. При появлении первых признаков заболевания необходимо срочно обратиться к врачу.