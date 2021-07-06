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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

На Тюмень надвигается 30-градусная жара

Общество, 13:55 06 июля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Летний зной особенно опасен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, напомнила врач-кардиолог Областной клинической больницы №1 Ольга Стойко.

"Людям с гипертонией давление в жаркое время года лучше измерять три раза в день. Во время поездки на дачу следует взять с собой тонометр, аптечку, содержащую все принимаемые лекарства", - рекомендовала эксперт.

Уже 8 и 9 июля тюменцам вновь обещают жару. Столбики термометров днем достигнут 30 градусов. В ночные часы температура воздуха составит плюс 17 градусов.

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