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Энергетики восстанавливают электроснабжение в центре Тюмени

Общество, 20:55 28 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Электроснабжение в районе улиц Мельникайте – Холодильная – Харьковская – Одесская в Тюмени восстанавливают энергетики “СУЭНКО” 28 ноября.

Как сообщили в информационном центре правительства региона, на тюменской ТЭЦ-1 экстренно ремонтируют поврежденную кабельную линию.

"Причиной повреждения и последующего отключения электроснабжения у жителей некоторых районов Тюмени послужило несогласованное с “СУЭНКО”, проведение земляных работ одной из компанией", – сообщили в пресс-службе “СУЭНКО”.

Энергетики приступили к переводу питания по резервным линиям, было направлено четыре выездных бригады.

В первую очередь были запитаны медицинские учреждения, следом — многоквартирные дома и социально-значимые объекты.

В течение часа всех потребителей переведут на резервные источники электроэнергии. Восстановление поврежденной линии будет продолжено.

Организацию, повредившую кабель, привлекут к ответственности.

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# электроснабжение , энергетики

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