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В четырех тюменских СНТ планово отключат электроэнергию

Общество, 20:16 28 ноября 2024

предоставлено компанией «СУЭНКО» | Фото: предоставлено компанией «СУЭНКО»

Энергетики "СУЭНКО" будут вести работы одновременно в пяти СНТ 29 ноября. Плановое отключение электроэнергии потребуется в СНТ "Яблонька", "Гвоздика", "Геолог-2" и "Мичуринец-2", сообщили в компании.

Работа по обновлению сетей в СНТ Тюменского района завершается.

В первых двух садовых товариществах на Салаирском тракте осуществится замена старого голого провода на новый самонесущий изолированный провод большего сечения. Он более надежен, прочен и позволяет исключить схлест проводов во время сильного ветра. В СНТ "Геолог-2" работы по обновлению электросетевого хозяйства включат в себя монтаж опор, реконструкцию распределительного устройства напряжением 0,4 кВ, а также подключение к трансформаторной подстанции нового фидера "Быт-1". В садоводстве "Мичуринец-2" в рамках технологического присоединения энергетики переведут питание нагрузки 0,4 кВ с распределительного устройства на подстанцию.

Также в СНТ "Топаз" бригады компании планируют установить 15 новых опор воздушных линий. Работы пройдут без отключения.

"СУЭНКО" минимизирует продолжительность отключений и обеспечит питание по резервным схемам или с применением передвижных дизель-генераторов или индивидуальных бензогенераторов на время выполнения работ на тех объектах, где это возможно.

Сообщить об отключениях электроэнергии и обнаружении повреждений энергообъектов можно при помощи онлайн-сервиса "Сообщить о проблеме" на suenco.ru.

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# СУЭНКО , электроэнергия

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