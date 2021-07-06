Участники программы "Аэрофлот Бонус" получат дополнительные мили за перелёт с питомцами

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

До 2000 дополнительных миль за перелёт с питомцами получат участники программы лояльности "Аэрофлот Бонус" с 1 июля.

По информации пресс-службы воздушной гавани, мили начисляются на всех направлениях Аэрофлота и за любых питомцев, разрешенных к перевозке.

Размер начисляемых миль зависит от направления маршрута, габаритов и веса переноски, способа перевозки: в салоне или багажном отсеке самолёта.

Более подробно можно ознакомиться на сайте авиакомпании.

"Начисление миль — очередной шаг Аэрофлота в совершенствовании сервиса по перевозке животных. В июне авиакомпания внедрила ряд новых сервисов и процедур, которые делают путешествие с животными максимально комфортным и безопасным", - добавили в авиакомпании.

Добавим, что аэрофлот снял ограничения на перевозку собак брахицефальных пород: мопсов, боксёров, бульдогов, пекинесов, ши-тцу.