14-летний подросток на мопеде сбил маленького ребенка в Тобольске

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Семилетний ребенок пострадал в дорожной аварии в мкрн Иртышский в Тобольске 7 июля. Его сбил 14-летний подросток, ехавший на мопеде.

Сообщение о ДТП поступило в ГИБДД в 19 часов 54 минуты.

"Ребенок перебегал дорогу к матери. Здесь его и сбил подросток. У мальчика диагностировали ушибы. Он не госпитализирован", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

По предварительной информации, подросток взял мопед у своего отца без разрешения. На мужчину составили административный материал за передачу транспорта человеку, не имеющему водительского удостоверения.

Инна Пахомова