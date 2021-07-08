Двое взрослых и трехлетний ребенок пострадали в массовой аварии в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Двое взрослых и трехлетний мальчик получили травмы в аварии на перекрестке улиц Николая Федорова и Дмитрия Менделеева Тюмени 7 июля. Здесь столкнулись Mercedes, KIA и BMW.

"По предварительным данным, водитель машины Mercedes нарушил очередность проезда. Произошло столкновение с KIA, эту иномарку отбросило на BMW", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Травмы получили 49-летний водитель автомобиля Mercedes, 30-летняя женщина из машины марки KIA и ее трехлетний ребенок. По предварительной информации, у всех медики диагностировали легкие травмы. Ребенок ехал в детском автокресле. Обстоятельства выясняются.

Инна Пахомова