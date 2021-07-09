Мошенница обманула голышмановца на 22 тыс. рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

22 тыс. рублей лишился житель Голышмановского округа, нашедший в Интернете объявление о продаже квадроцикла. Под предлогом сделки неизвестная похитила у мужчины деньги, сообщает УМВД по Тюменской области.

Селянин связался с продавцом по телефону и договорился о покупке. В ходе разговора продавец заверила покупателя, что отправит товар транспортной компанией после получения оплаты. Поверив незнакомке, потерпевший перевел деньги на указанный злоумышленницей счет.

После этого женщина перестала выходить на связь, а товар потерпевший так и не получил. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".