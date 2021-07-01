Житель Вагайского района незаконно вырубил около 400 берез и осин

| Фото: МО МВД России "Тобольский" | Фото: МО МВД России "Тобольский"

Мужчину, виновного в незаконной рубке леса, осудили в Вагайском районе, сообщает прокуратура Тюменской области.

Житель с. Куларово с июня по июль 2019 года, используя наемных рабочих, не осведомленных о преступных намерениях, вырубил более 380 берез и осин в Вагайском сельском участковом лесничестве. Общий размер ущерба составил более 830 тыс. рублей.

Суд назначил подсудимому три года лишения свободы условно и взыскал с него всю сумму причиненного ущерба. Кроме того, лишил его специального права заниматься деятельностью по заготовке древесины на срок два года.

Суд также постановил конфисковать в доход государства три топора – колуна - орудия совершения преступления.