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Житель Вагайского района незаконно вырубил около 400 берез и осин

Происшествия, 18:40 09 июля 2021

МО МВД России "Тобольский" | Фото: МО МВД России "Тобольский"

Мужчину, виновного в незаконной рубке леса, осудили в Вагайском районе, сообщает прокуратура Тюменской области.

Житель с. Куларово с июня по июль 2019 года, используя наемных рабочих, не осведомленных о преступных намерениях, вырубил более 380 берез и осин в Вагайском сельском участковом лесничестве. Общий размер ущерба составил более 830 тыс. рублей.

Суд назначил подсудимому три года лишения свободы условно и взыскал с него всю сумму причиненного ущерба. Кроме того, лишил его специального права заниматься деятельностью по заготовке древесины на срок два года.

Суд также постановил конфисковать в доход государства три топора – колуна - орудия совершения преступления.

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# вырубка леса

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