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Две девочки и их мама пострадали в ДТП на улице Алебашевской в Тюмени

Происшествия, 11:32 13 июля 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Две девочки трех и четырех лет получили травмы в столкновении автомобилей Hyundai и Daewoo на ул. Алебашевской в Тюмени 12 июля, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля Hyundai, в котором он перевозил трех своих дочерей, нарушил правила проезда перекрестка, не пропустив Daewoo. Пострадала также мама девочек.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Всего за минувшие сутки дорогах Тюменской области зарегистрировано пять ДТП с 10 пострадавшими, в том числе четверо детей.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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