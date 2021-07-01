У тюменки изъяли 50 пакетиков "синтетики"

| Фото: УМВД Тюмени | Фото: УМВД Тюмени

50 свертков с синтетическим наркотиком изъяли полицейские у жительницы Тюмени. В отношении ранее судимой женщины возбуждено уголовное дело, сообщает городское УМВД.

Наряд ГИБДД остановил для проверки документов отечественный автомобиль. При виде сотрудников полиции пассажирка занервничала, что вызвало у них подозрения. Экспертиза установлено, что изъятое у тюменки вещество - наркотик "соль", общей массой около 15 граммов.

По версии следствия, 29т-летняя ранее судимая женщина планировала сбыть наркотик через так называемые "закладки". Было установлено, что ранее она сделала семь тайников в пос. Винзили.

У подозреваемой также изъят телефон, в котором обнаружены чаты в одном из мессенджеров с координатами тайников. Возбуждено уголовное дело по статье "Попытка сбыта наркотических веществ". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.