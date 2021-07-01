  • 15 июля 202115.07.2021четверг
  • USD74,1236
    EUR87,3917
  • В Тюмени 10..12 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Скончалась пенсионерка, которую сбила машина на улице Пермякова в Тюмени

Происшествия, 17:46 15 июля 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

67-летняя женщина, получившая тяжелую травму в результате аварии на ул. Пермякова в Тюмени 14 июля, скончалась в больнице.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Напомним, пенсионеркe сбил на регулируемом пешеходном переходе в районе дома № 11 автомобиль KIA. Женщину госпитализировали, но врачам не удалось ее спасти.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:46 15.07.2021Скончалась пенсионерка, которую сбила машина на улице Пермякова в Тюмени
14:37 15.07.2021Тюменец нашел на даче минометный снаряд
13:42 15.07.2021У тюменки изъяли 50 пакетиков "синтетики"
13:01 15.07.2021Четыре человека пострадали в дорожной аварии в Тобольске