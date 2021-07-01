Скончалась пенсионерка, которую сбила машина на улице Пермякова в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

67-летняя женщина, получившая тяжелую травму в результате аварии на ул. Пермякова в Тюмени 14 июля, скончалась в больнице.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Напомним, пенсионеркe сбил на регулируемом пешеходном переходе в районе дома № 11 автомобиль KIA. Женщину госпитализировали, но врачам не удалось ее спасти.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Инна Пахомова