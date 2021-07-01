В Тобольске на Базарной площади можно поиграть в городки

| Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области | Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области

15 человек приняли участие в первом турнире по городошному спорту в Тобольске, сообщает региональный департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию.

В июле этого года на Базарной площади состоялось официальное открытие спортивной площадки. Теперь любой желающий может поучаствовать в состязаниях. Они будут проходить каждую неделю на постоянной основе, а по вторникам и четвергам жители и гости города могут бесплатно посещать тренировки с 18 до 21 часа.

"На данный момент городошный спорт – новое направление для жителей Тобольска. Знакомить с ним начали местные энтузиасты, которые за счет своих средств специально для тренировок на заброшенном корте построили террасу и закупили инвентарь. Со временем, конечно, ее будут облагораживать, но уже сейчас к нам приходят взрослые и дети, интересуются городками, записываются на тренировки", - рассказал инструктор спортивной площадки Сергей Лемех.

Спортивная площадка работает не только в рамках тренировок и турниров, здесь можно поиграть в шахматы и шашки, попрыгать на скакалке и покрутить обруч. Помещение вмещает около 15 видов инвентаря для разнообразного досуга.