Благополучия и мирного неба над головой пожелал Александр Моор военным морякам и ветеранам флота

| Фото: Министерство обороны РФ | Фото: Министерство обороны РФ

Более трех веков назад началась история военно-морского флота России, овеянная славой морских побед, скрепленная доблестью и силой духа военных моряков. Детище Петра Великого — военный флот, обеспечил российскому государству статус могучей морской державы, а моряки стали образцом стойкости, мужества и верности долгу.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя военных моряков и ветеранов флота с Днем ВМФ.

По словам главы региона, этот праздник — дань уважения надежным защитникам Отечества и славным морским традициям. Служба в военном флоте не легка. Она требует от всего личного состава сплоченности, дисциплинированности и высокого профессионализма. Российские моряки с честью и достоинством стоят на страже морских рубежей Родины, готовые в любой момент дать решительный отпор агрессору. Они не раз доказывали это! Во времена самых тяжких испытаний для страны военные моряки всегда были в первых рядах ее защитников и никогда не спускали Андреевский стяг перед неприятелем.

"Искренние поздравления ветеранам флота! Вы являетесь духовно-нравственным ориентиром для подрастающего поколения. Ваши знания и опыт востребованы обществом и государством в сфере патриотического воспитания молодых граждан. Ваши морально-волевые качества служат примером для тех, кто еще только вступает во взрослую жизнь. Примите самые искренние поздравления с праздником, страна гордится вами и надеется на вас. От всей души желаю всем, кто служит и служил в военно-морском флоте, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!", - сказал Александр Моор.