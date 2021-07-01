Случаи заболевания COVID-19 зарегистрированы в 22 детских садах Тюменской области
В 22 детских садах Тюменской области зарегистрированы единичные случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в региональном оперативном штабе.
"По состоянию на 22 июля по данным управления Роспотребнадзора по Тюменской области в этих детских садах закрыта 31 группа. Это связано с регистрацией одного случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди детей или работников дошкольного образовательного учреждения", - отметили в опрештабе.
Речи о закрытии детских садов не идет. Ограничительные меры вводятся в отдельных группах для профилактики распространения коронавирусной инфекции.
Любовь Голышева