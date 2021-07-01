Случаи заболевания COVID-19 зарегистрированы в 22 детских садах Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В 22 детских садах Тюменской области зарегистрированы единичные случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в региональном оперативном штабе.

"По состоянию на 22 июля по данным управления Роспотребнадзора по Тюменской области в этих детских садах закрыта 31 группа. Это связано с регистрацией одного случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди детей или работников дошкольного образовательного учреждения", - отметили в опрештабе.

Речи о закрытии детских садов не идет. Ограничительные меры вводятся в отдельных группах для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Любовь Голышева