В Тюменской области контактные из очагов COVID-19 отстранены от работы на 14 дней

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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В очагах COVID-19 контактных отстраняют от работы на 14 дней. Это не распространяется на тех, кто успел пройти полный цикл вакцинации.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в региональном оперштабе.

"После 14-дневного медицинского наблюдения в случае отсутствия признаков ОРВИ и закрытия листка нетрудоспособности контактные лица допускаются к работе. Очаг снимается с контроля, если от 14 дней от последнего заболевшего не регистрируются новые случаи COVID-19 на предприятии", - уточнили эксперты.

Напомним, на сегодня в Тюменской области продолжают действовать четыре очага заболеваемости новой коронавирусной инфекцией: среди сотрудников ООО "Леруа Мерлен Восток" в торговом центре "Кристалл", в филиале "Газпром недра НТЦ" ООО "Газпром недра", в Арбитражном суде Тюменской области и в МЧУ ДПО "Нефросовет".

Общее количество заболевших в них сотрудников составляет 77 человек. Контактных в "Леруа Мерлен" - 53 человека, в "Газпром недра НТЦ" - 26. Информация по остальным очаговым контактным уточняется в региональном управлении Роспотребнадзора.

Анжела Лебедева