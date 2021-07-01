263 случая COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

263 случая коронавирусной инфекции диагностировали в Тюменской области за сутки. Скончались шестеро человек, выздоровели 243, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 23 тыс. 704 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 10,4 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 783 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 22 тыс. 584 человека.

В Москве заболели 3 тыс. 254 человека, в Московской области - 2 тыс. 161, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 939.

В Свердловской области подтвердилось 489 случаев, в Челябинской области - 299, в Ханты-Мансийском автономном округе - 183, в Ямало-Ненецком - 124, в Курганской области - 120.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 млн 30 тыс. 240 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 150 тыс. 705 летальных исходов, выздоровели 5 млн 404 тыс. 797 человек.