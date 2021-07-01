262 человека заболели COVID-19 в Тюменской области за сутки

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

262 человека заболели COVID-19 в Тюменской области в минувшие сутки. Смерть от коронавируса подтверждена у шести человек, 248 выздоровели, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 23 тыс. 770 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 784 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 22 тыс. 218 человек.

В Москве заболели 3 тыс. 188 человек, в Московской области - 2 тыс. 478, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 934.

В Свердловской области выявили 491 случай, в Челябинской области - 297, в Югре - 178, на Ямале - 113, в Курганской области - 123.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 млн 006 тыс. 536 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 149 тыс. 922 летальных исхода, выздоровели 5 млн 382 тыс. 213 человек.