В Тюменской области за сутки скончались 14 человек с COVID-19

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

14 человек с коронавирусом скончались в Тюменской области за сутки. В регионе выявлено 258 новых случаев болезни, 169 человек выздоровели, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России подтвердилось 24 тыс. 633 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 11,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 719 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 тыс. 764 человека.

В Москве заболели 4 тыс. 7 человек, в Московской области - 2 тыс. 504, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 938.

В Свердловской области выявлено 485 случаев, в Челябинской области - 294, в Ханты-Мансийском автономном округе - 182, в Ямало-Ненецком автономном округе - 123, в Курганской области - 119.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 млн 982 тыс. 766 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 149 тыс. 138 летальных исходов, выздоровели 5 млн 359 тыс. 995 человек.