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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области продолжают действовать четыре очага COVID-19

Общество, 11:49 19 июля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Четыре очага коронавирусной инфекции держит на контроле региональное управление Роспотребнадзора на 19 июля. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в оперштабе Тюменской области.

По-прежнему в очаге находится ООО "Леруа Мерлен Восток" в торговом центре "Кристалл", где зафиксировано 28 случаев.

"Филиалу "Газпром недра НТЦ" ООО "Газпром недра", где 15 заболевших COVID-19 и Арбитражному суду Тюменской области - шесть случаев - выписаны предписания о вакцинации", - отметили эксперты.

Четвертым действующим очагом в регионе остается МЧУ ДПО "Нефросовет", 28 случаев.

Анжела Лебедева

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# Управление Роспотребнадзора

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