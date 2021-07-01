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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

29 человек с COVID-19 скончались в Тюменской области

Общество, 13:46 18 июля 2021

здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

255 человек заболели COVID-19 в Тюменской области в минувшие сутки. Смерть подтверждена у 29 человек с коронавирусом. 165 пациентов выздоровели. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 25 тыс. 18 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 764 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 18 тыс. 886 человек.

В Москве заболели 4 тыс. 357 человек, в Московской области - 2 тыс. 554, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 941.

В Свердловской области выявили 486 случаев, в Челябинской области - 291, в Югре - 187, на Ямале - 121, в Курганской области - 120.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 млн 958 тыс. 133 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 148 тыс. 419 летальных исходов, выздоровели 5 млн 341 тыс. 231 человек.

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# коронавирус

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