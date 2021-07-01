В Тюменской области восемь объектов торговли и общепита закрыты из-за нарушения антиковидных мер

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Восемь объектов торговли и общепита закрыты по решению суда в Тюменской области из-за нарушения антиковидных мер. В регионе продолжаются рейды с участием специалистов регионального управления Роспотребнадзора, департамента потребительского рынка и полиции.

Об этом заявила руководитель регионального Роспотребнадзора Галина Шарухо.

"В рамках совместных проверок с С 1 по 15 июля в регионе проверено 160 объектов, в 40 из них выявлены нарушения. Составлено 47 протоколов, в том числе 13 направлены в суд на приостановление деятельности, работа восьми объектов приостановлена до устранения всех выявленных нарушений", - уточнила она.

Галина Шарухо напомнила, что с 13 июля в регионе запрещено проведение мероприятий с количеством участников более 500 человек. Запрет не распространяется на массовые мероприятия в организациях культуры и образования.