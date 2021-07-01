В Тюменской области скончались 22 человека с COVID-19

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

22 пациента с коронавирусом скончались в Тюменской области за сутки. Выявлено 249 новых случая болезни, выздоровели 169 человек, сообщает федеральный оперативный.

За последние сутки в России подтвердилось 25 тыс. 704 случая COVID-19 в 85 регионах. Из них 11,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 799 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 21 тыс. 932 человека.

В Москве заболели 5 тыс. 382 человека, в Московской области - 2 тыс. 484, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 948.

В Свердловской области выявили 478 случаев, в Челябинской области - 285, в Ханты-Мансийском автономном округе - 191, в Курганской области - 120, на Ямале - 117.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 млн 907 тыс. 999 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 146 тыс. 868 летальных исходов, выздоровели 5 млн 300 тыс. 908 человек.