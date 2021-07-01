Личный прием граждан в областных департаментах приостановлен до 12 сентября
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Личный прием граждан и представителей организаций в исполнительных органах государственной власти Тюменской области приостановлен до 12 сентября включительно из-за продления режима повышенной готовности, сообщает региональный оперштаб.
Соответствующее распоряжение правительства Тюменской области глава региона Александр Моор подписал 16 июля.
В регионе продолжает действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте и местах массового пребывания людей.