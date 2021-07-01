В Тюменской области скончались 16 человек с COVID-19

| Фото: Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

16 человек с коронавирусом скончались в Тюменской области за сутки. Выявлено 253 новых случая болезни, 166 человек выздоровели, сообщает федеральный оперативный штаб.

В России за последние сутки выявлено 25 тыс. 116 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 787 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 21 тыс. 437 человек.

В Москве заболели 4 тыс. 561 человек, в Московской области - 2 тыс. 541, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 957.

В Свердловской области выявили 492 случая, в Челябинской области - 287,

в Ханты-Мансийском автономном округе - 190, в Курганской области - 121, в Ямало-Ненецком автономном округе - 119.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 млн 933 тыс. 115 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 147 тыс. 655 летальных исходов, выздоровели 5 млн 322 тыс. 345 человек.