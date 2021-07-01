В Тюменской области открыли еще один моногоспиталь

| Фото: Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

Моноинфекционный госпиталь на 80 койко-мест развернули на базе поликлиники в Тобольске. Данное решение связано с увеличением количества пациентов с коронавирусом, которым требуется стационарное лечение. Об этом сообщает региональный оперштаб.

В Тюменской области работают 16 моноинфекционных стационаров на 2 тыс. 840 коек, занятость — 86,8%.

Наибольшее количество заболевших получают лечение на базе ОКБ №1 - 560 человек. В Областной инфекционной больнице по ул. Новая, 2 — 350. В Областной инфекционной клинической больнице на лечении находятся 175 ковид-пациентов.

345 человек проходят лечение в "Градостроителе". В больница № 3 Тобольска- — 160 больных, в ишимской больнице — 120, в ОБ №19, филиал Боровская участковая больница — 110 пациентов. В Детском лечебно-реабилитационном центре "Надежда" — 160. В остальных моногоспиталях находятся 100 и менее человек.