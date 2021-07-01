Ольга Кузнечевских: приостановление плановой медицинской помощи - вынужденная мера

Фото пресс-службы губернатора Фото пресс-службы губернатора

Приостановление плановой и профилактической медицинской помощи в Тюменской области обусловлено сложной эпидемиологической обстановкой и большой загруженностью врачей. Об этом заявила заместитель губернатора Ольга Кузнечевских.

С каждым днем в регионе регистрируется все больше больных коронавирусом, только за последние сутки выявлено 263 новых больных. В 16 моногоспиталях развернуто более 2 тыс. 840 койко-мест, и они уже заняты почти на 90%.

"Сегодня мы вынуждены переформатировать весь кадровый потенциал на обеспечение приоритетных направлений: моногоспитали, вакцинальные бригады, а также бригады скорой и неотложной помощи, которые работают в круглосуточном режиме. В связи с этим оперштаб решил частично приостановить оказание плановой и профилактической медпомощи", – сказала Ольга Кузнечевских.

Плановую медпомощь могут получать жители региона, которые прошли полный курс вакцинации или переболели коронавирусом менее чем полгода назад.

"Те, кто переболел коронавирусом менее, чем полгода назад, нуждаются в углубленном диспансерном наблюдении", – пояснила она.

Остальные жители региона, в том числе хронические больные, при необходимости могут позвонить в поликлинику, чтобы проконсультироваться у своего врача, скорректировать лечение.

Бригады скорой и неотложной помощи выезжают на вызовы в экстренных случаях, когда есть прямая угроза жизни человека или когда требуется быстрая реакция медиков.

Ольга Кузнечевских отметила, что чаще всего болеют люди трудоспособного возраст, и обратилась к жителям региона с просьбой более тщательно соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, избегать общественных мест и отложить проведение больших семейных торжеств.

Напомним, что профилактическая и плановая медицинская помощь частично приостановлены в Тюменской области с 20 июля на 14 дней.

Татьяна Тихонова