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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области уничтожили более полутора гектаров конопли

Происшествия, 17:12 22 июля 2021

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Более полутора гектаров дикорастущей конопли уничтожено в Тюменской области 21 июля. Составлено пять административных протоколов, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В рамках операция "Мак-2021" полицейские выявляют незаконные посевы и очаги произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, а также пресекают преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Полицейские призывают тюменцев сообщать о случаях выявления незаконных посевов наркосодержащих культур и дикорастущих наркосодержащих растений, а также других преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков по телефону 02.

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# конопля

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