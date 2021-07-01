В Тюменской области уничтожили более полутора гектаров конопли

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Более полутора гектаров дикорастущей конопли уничтожено в Тюменской области 21 июля. Составлено пять административных протоколов, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В рамках операция "Мак-2021" полицейские выявляют незаконные посевы и очаги произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, а также пресекают преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Полицейские призывают тюменцев сообщать о случаях выявления незаконных посевов наркосодержащих культур и дикорастущих наркосодержащих растений, а также других преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков по телефону 02.