Пассажир кроссовера погиб под колесами грузовика на трассе Тюмень - Омск

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Нетрезвый мужчин погиб под колесами грузовика Shacman на 11 км автодороги Тюмень - Омск 23 июля.

На месте ДТП движение частично ограничено, автоинспекторы регулируют движением вручную, оно осуществляется в реверсивном режиме.

По предварительным данным Госавтоинспекция Тюменской области, ситуация развивалась следующим образом. В районе проведения строительных работ на 11 км в кювет съехал автомобиль Hyundai, водитель и пассажир которого, вероятно, находились в состоянии опьянения. Пассажир вышел на проезжую часть, чтобы попросить дорожных рабочих помочь вытащить машину из кювета. В это время его сбил грузовик. Обстоятельства ДТП выясняются.

Показатели алкотестера водителя Hyundai составили 1,28 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчину доставили в наркологическое учреждение для проведения медицинской экспертизы.