Знания о природе Урала и Сибири обсудят на международной конференции

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Российские и зарубежные исследователи примут участие в первой международной конференции "Пространство великих экспериментов". 14 – 16 октября в Тюмени и Тобольске ученые обсудят знания о природе и окружающей среде Урала и Сибири, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Планируется очное участие Марка Бассин (университеты Уппсалы и Содертерна, Швеция), Энди Бруно (Университет Северного Иллинойса, США), Марка Эли (Hациональный центр научных исследований Франции) и других коллег. Как отмечают в ТюмГУ, их присутствие на конференции будет зависеть от эпидемиологической ситуации в связи с пандемией COVID-19.

По оценкам экспертов, Урал и Сибирь являются одними из важнейших пространств и регионов, формирующих представления о России в мире. Образы этих территорий складываются сразу из нескольких компонентов: край природных богатств, "кладовая" ресурсов и материалов, "зеленое море тайги" и промышленная мастерская.

Для участия в конференции необходимо до 1 сентября прислать заявку (200-300 слов) и CV на адрес spaceofgreatexperiments@gmail.com.

Организаторы конференции - школа исследований окружающей среды и общества (Антропошкола) и сетевой исследовательский Центр “Человек, природа, технологии” ТюмГУ.